Il Toro Club Leini promuove il pranzo sociale per soci e tifosi granata che si terrà alla Baita Caviet, sita in via Lombardore 18 nel comune di Leini, in provincia di Torino. Il pranzo avrà luogo domenica 7 giugno 2026 alle ore 12.30.

L'evento vedrà la partecipazione di illustri ospiti granata e sarà presentato dallo speaker Stefano Venneri. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il 31 maggio. Potete trovare i contatti e tutte le informazioni nella foto qui sotto.