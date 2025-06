Toro News, 20 anni di storia granata

Nel giugno del 2005, in uno dei momenti più difficili della storia del Torino, nasceva il giornale online. I ringraziamenti dell’editore.

Fabrizio Viscardi 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 12:31)

Toro news ha compiuto vent’anni. Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno inviato o hanno espresso con i videomessaggi i loro auguri, sia per il supporto che per l'affetto dimostrato. I vent’anni di Toro News sono una bella occasione per festeggiare il lavoro svolto e per rinnovare il nostro impegno verso il futuro. Esattamente venti anni fa anni fa nasceva Toro News, la prima testata online dedicata al Torino.

Il Torino Calcio non era ancora fallito, cosa che avvenne proprio nel 2005. Un anno difficile per i nostri colori che noi granata non dimenticheremo mai e in cui, dopo tanta sperimentazione, il 1° giugno, Toro News diventava ufficialmente una testata giornalistica. Un quotidiano online indipendente e, doveroso precisarlo, ancora oggi totalmente di proprietà di una cooperativa fondata da tifosi del Torino.

Il trascorrere del tempo ci ha fatto comprendere quanto fosse stata importante e giusta la scelta. Ormai da anni Toro News, con la sua informazione in diretta 24 ore su 24, i suoi articoli, le sue interviste ai protagonisti del mondo granata ed i suoi preziosi opinionisti, è l’indiscusso punto di riferimento di tutti i tifosi del Toro, l’agorà del popolo granata.

Dopo vent’anni e tante illusioni mancate siamo ancora qui a parlare e scrivere di Toro, senza perdere la speranza in un futuro migliore, per rispetto verso la sua storia e l’inesauribile passione dei suoi tifosi

L’elenco di chi ringraziare sarebbe troppo lungo, i miei compagni fondatori Guido Caronia e Nino Mancini, senza il sostegno dei quali questo giornale non avrebbe raggiunto questo traguardo, i direttori che si sono susseguiti alla sua guida, i tanti giornalisti che hanno composto la redazione in passato e quelli che la compongono oggi. Come non citare gli imperdibili opinionisti, quelli recenti e anche quelli che ci hanno lasciato; con le loro rubriche ci hanno narrato la storia e gratificato dei loro commenti, veri animatori e trascinatori dell’intenso e contrastato dibattito sul passato ed il futuro del Toro.

Persone che hanno reso questo giornale speciale e senza le quali Toro News non esisterebbe.

Un ringraziamento speciale però va ai lettori: è soprattutto grazie a loro che il nostro giornale cresce sempre di più: protagonisti nelle segnalazioni, nelle critiche, negli incitamenti a migliorarci, nei tantissimi commenti agli articoli e sui social. Esaltazione dei momenti felici ma anche contenitore della comprensibile rabbia di chi vorrebbe un futuro sportivo migliore per la sua squadra, anche questo è Toro News.

L’importante traguardo raggiunto è uno stimolo per rinnovare il nostro impegno a raccontare, sempre e con lo stesso entusiasmo del primo giorno, le vicende del nostro amato Toro.

Grazie a tutti.