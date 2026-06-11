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Calciomercato Serie A

Stasera inizia il Mondiale in Messico, Usa e Canada. A modo suo questa competizione traccerà anche una linea sul mercato, tra prezzi che crescono e altri che caleranno. Non è iniziato ufficialmente, ma le trattative sì, che si tratti di cessioni, acquisti o rinnovi di contratto. I colpi di scena non mancheranno anche questa volta. Chi è appena salito dalla Serie B si sta già adoperando per rinforzare adeguatamente le proprie rose, in attesa della prossima stagione. Il Genoa chiude un importante colpo di mercato, mentre il Cagliari riparte dall'allenatore artefice della salvezza della scorsa stagione. Ecco il punto di mercato sugli ultimi movimenti della Serie A.

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