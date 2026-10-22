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È stata presentata nella sala conferenze del Robaldo la nuova partnership tra il Toro e Banca di Asti. L'istituto diventa la banca ufficiale del club granata ma non solo, sarà anche sponsor di manica della Primavera e della squadra femminile. "Si tratta di molto più di un semplice accordo di sponsorizzazione, è una scelta che racconta la banca che vogliamo essere e il futuro che intendiamo contribuire a costruire", spiega Roberto Fiorini, amministratore delegato di Banca di Asti.

Il nuovo accordo è stato presentato con testimonial di eccezione: presenti nella sala conferenze del Robaldo i calciatori della Primavera Andrea Luongo e Lorenzo Ferraris e le giocatrici della femminile Laura Saito e Giulia Gullo. Sono stati loro quattro a vestire le maglie per mostrare il nuovo sponsor presente sulla manica. Lorenzo Barale, direttore commerciale del Torino, ha già annunciato novità in arrivo per i tifosi granata grazie alla nuova partnership.