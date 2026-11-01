Un pezzo di Torino è arrivato fino alla Puglia, più precisamente allo stadio Franco Fanuzzi. In occasione della sfida casalinga contro l'Ebolitana, vinta per 2-0, il Brindisi è sceso in campo con una divisa speciale in edizione limitata, caratterizzata dal colore granata. Una scelta tutt'altro che casuale, pensata per rendere omaggio al presidente Giorgio Dova e alla sua passione per il Torino. La maglia celebrativa ha così portato i colori del Toro in una giornata importante per il club biancazzurro, che ha festeggiato anche la consegna della Coppa di Campione dell'Eccellenza 2025/26.

Il legame della famiglia Dova con il mondo granata è stato raccontato dallo stesso Giorgio in occasione dei festeggiamenti per la promozione in Serie D. "Io e mio figlio Marco abbiamo sempre tifato Torino, adesso abbiamo cambiato bandiera e tifiamo Brindisi", aveva dichiarato, sottolineando il rapporto ormai speciale con la città pugliese. Giorgio Dova, diventato presidente del Brindisi lo scorso 30 settembre, ha definito il nuovo incarico un gesto d'affetto e di passione verso il club, i suoi tifosi e il territorio. Un tifoso granata che oggi guida una società biancazzurra, senza dimenticare le proprie origini calcistiche: la maglia limited edition è un omaggio che racconta proprio questo legame.