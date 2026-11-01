Il Torino cade 2-0 allo Stirpe contro il Frosinone, incassando la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Como. A decidere la sfida sono Ghedjemis, a inizio ripresa, e Calò, nel recupero. Una partita combattuta e caratterizzata da diversi interventi al limite, nella quale il direttore di gara Giuseppe Mucera è chiamato a gestire alcuni episodi delicati soprattutto sul piano disciplinare.

Aboukhlal da rosso?

Il primo episodio da moviola riguarda Aboukhlal, ammonito al 27' del primo tempo per un intervento molto duro su Raimondo. Il granata entra in ritardo e colpisce l'avversario alla caviglia, tanto da costringerlo a lasciare il campo poco dopo. Il giallo lascia qualche dubbio: per dinamica e pericolosità del contrasto si può discutere anche di un'espulsione diretta. A salvare il marocchino potrebbe essere l'altezza della gamba, che non risulta particolarmente elevata al momento dell'impatto. Corretta, invece, l'ammonizione a Gineitis al 33' per un brutto fallo su Masini. Nella ripresa Mucera estrae il giallo anche per Masini al 62', dopo una serie di interventi fallosi del centrocampista ciociaro, e per Coco al 66', protagonista di un intervento scomposto sul diretto avversario. Da segnalare anche le proteste del Frosinone per un possibile tocco di mano di Belghali in area nel primo tempo: l'arbitro lascia proseguire, valutando il braccio in posizione aderente al corpo. Nel complesso, la gestione disciplinare appare lineare ed equa. Regolari, infine, tutte le reti della partita.