D’Aversa presenta Pisa-Torino: “Parola d’ordine è pretendere. Su Petrachi e il blocco italiano…” (VIDEO)

Nel prepartita di Pisa-Torino, Aebischer ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito le parole del nerazzurro.

AEBISCHER A SKY

“Siamo spesso ai grandi tornei, peccato che non ci sarà l’Italia. Siamo molto contenti di essere lì ma prima c’è una campionato da finire”.

Oggi un importante scontro diretto…“Lo sappiamo, sicuramente vogliamo vincere. C’è una grande occasione. Abbiamo vinto l’ultima qua e vogliamo rifarlo anche oggi e poi sappiamo di avere altri scontri diretti per recuperare punti”.

Prima di Hiljemark creavate tanto ma non concretizzavate. Oggi bisogna stare molto attenti dietro contro il potenziale offensivo del Torino… “Servirà un grande equilibrio tra attacco e difesa. Dovremo portare indietro tanti uomini perché sappiamo che il Torino è una squadra di ripartenza molto forte e quindi proveremo a mettere tutti questo in campo e fare i tre punti”