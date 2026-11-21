Il giocatore del Napoli si è presentato in zona mista prima dell'inizio del match tra i granata e i partenopei
Sam Beukema è stato intervistato durante il prepartita di Napoli-Torino, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.
"Dobbiamo e vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi, meritano una vittoria che manca da un po', dobbiamo parlare meno e dimostrare di più
Avevo qualche problema dall'estate, già da un po' volevo giocare di più, io lavoro ogni giorno per essere pronto, quando vengo chiamato, io ci provo sempre; ho preso più ritmo e più fiducia, mi sento bene"
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