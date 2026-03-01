Cancellieri pre Torino-Lazio: “Dobbiamo pensare partita per partita”

Le parole del tesserato biancoceleste

Redazione Toro News 1 marzo - 17:51

Nel prepartita di Torino-Lazio, Matteo Cancellieri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky e DAZN. Di seguito le parole dell'attaccante biancoceleste.

CANCELLIERI A SKY — Il pensiero va alla Coppa Italia? "Dobbiamo pensare partita per partita, dobbiamo vincere ogni partita per arrivare preparati alla Coppa Italia"

Cosa si può fare di diverso in attacco? "Essere più incisivi, curare meglio i dettagli ed essere più cattivi sotto porta, è una cosa su cui stiamo lavorando in allenamento"

Come stai adesso dopo l'infortunio? "Ho avuto un momento particolare dopo il rientro dall'infortunio, anche extra calcio, ora sono in forma e voglio recuperare"

CANCELLIERI A DAZN — Come ci si isola dalla Coppa Italia?“Dobbiamo prepararci anche mentalmente. Dobbiamo fare al meglio questa partita”.

Come stai vivendo questa stagione? “Ho fiducia in compagni, società e mister. Post infortunio ho avuto un periodo complicato che ora è finito, mi sono ripreso”.

Il punto più alto la doppietta al Torino, oggi basta un gol solo? “Quello sicuramente è stato un momento importante. L’ho creato partendo in maniera forte. Sono condizioni che si creano quando ti fai trovare pronto. Voglio rifarlo”.