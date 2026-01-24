Toro News
prepartita

Como-Torino, le ultime dai campi: squadre attese allo stadio

Seguite con noi tutte le ultime novità dal prepartita di questa sfida tra lariani e granata valida per la 22ª giornata di Serie A
Eugenio Gammarino

13.35 - Il Toro questa mattina ha diramato la lista dei suoi convocati per la trasferta di Como

13.30 Gentili lettori di Toro News, benvenuti al prepartita di Como-Torino, incontro valido per la 22ª giornata di Serie A. In questo spazio vi accompagneremo verso il fischio d’inizio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le ultime notizie dai campi, le probabili formazioni e le principali curiosità legate al match in programma questa sera.

