13.35 - Il Toro questa mattina ha diramato la lista dei suoi convocati per la trasferta di Como
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
prepartita
Como-Torino, le ultime dai campi: squadre attese allo stadio
Seguite con noi tutte le ultime novità dal prepartita di questa sfida tra lariani e granata valida per la 22ª giornata di Serie A
13.30 Gentili lettori di Toro News, benvenuti al prepartita di Como-Torino, incontro valido per la 22ª giornata di Serie A. In questo spazio vi accompagneremo verso il fischio d’inizio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le ultime notizie dai campi, le probabili formazioni e le principali curiosità legate al match in programma questa sera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA