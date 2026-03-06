Conte pre Napoli-Torino: “Partita importante, scriveremo il futuro”

Quanti minuti hanno i rientranti? “Da valutare. Sia Anguissa che De Bruyne è una settimana che lavorano con noi. Per cercare di accelerare i rientri abbiamo organizzato amichevoli, mentre con il match di venerdì è stato impossibile. Se li ho portati è perché sono a disposizione. Vedrermo come andrà la partita”.