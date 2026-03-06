Toro News
Conte pre Napoli-Torino: "Partita importante, scriveremo il futuro"

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra azzurri e granata
Redazione Toro News

Tutto pronto al Diego Armando Maradona per Napoli-Torino, gara valevole per la 28° giornata di Serie A con fischio d'inizio previsto per le 20:45. A pochi minuti dall'apertura del match, il tecnico della formazione partenopea Antonio Conte ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanti minuti hanno i rientranti? “Da valutare. Sia Anguissa che De Bruyne è una settimana che lavorano con noi. Per cercare di accelerare i rientri abbiamo organizzato amichevoli, mentre con il match di venerdì è stato impossibile. Se li ho portati è perché sono a disposizione. Vedrermo come andrà la partita”.

Il Torino è piaciuto alla prima di D’Aversa. Per il Napoli è una partita importante: come la vede? “Per noi sono tutte partite importanti. Noi scriveremo il futuro in queste 11 partite. Che competizione europea giocheremo l’anno prossimo. Saranno tutte partite importanti. Dobbiamo affrontare partita dopo partita, dando il massimo come stiamo facendo”.

Tre difensori centrali di piede sinistro. È una cosa che può portare vantaggi e svantaggi? “Sono scelte tecniche che vengono fatte. Vedo chi sta nelle migliori condizioni. Sono scelte tecniche”.

