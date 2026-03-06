D’Aversa pre Napoli-Torino: “Interpretazione? Sarà diversa. Ecco perché l’attacco”

Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra azzurri e granata

Redazione Toro News 6 marzo - 20:00

Tutto pronto al Diego Armando Maradona per Napoli-Torino, gara valevole per la 28° giornata di Serie A con fischio d'inizio previsto per le 20:45. A pochi minuti dall'apertura del match, il tecnico granata Roberto D'Aversa ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ha scelto questo tridente perché... “Perché sanno giocare insieme, entrambi gli attaccanti sono andati in gol contro la Lazio. La formazione è sempre dettata dal campo”.

Ci sarà qualche interpretazione diversa? “Sicuramente, non avendo loro un play di ruolo si è preparata la partita in modo da far rendere meno il palleggio perché sono molto bravi. In fase difensiva sono aggressivi. Quando si prepara la partita la si prepara sempre in modo diverso sulla base anche dell’avversario”.

Che facce ha visto rispetto ai primi giorni? “Venerdì non ho avuto molto tempo, però bisogna andare veloci. C’è stata molta attenzione per apprendere in poco tempo. È importante dare continuità ad un atteggiamento che in partita rispecchia il lavoro settimanale. Laddove si lavora con quantità e qualità, fa la differenza”.