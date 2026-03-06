Tutto pronto al Diego Armando Maradona per Napoli-Torino, gara valevole per la 28° giornata di Serie A con fischio d'inizio previsto per le 20:45. A pochi minuti dall'apertura del match, uno degli ex della sfida, Eljif Elmas ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
tor partite conferenze stampa Elmas pre Napoli-Torino: “Non sono un mediano, voglio fare gol”
prepartita
Elmas pre Napoli-Torino: “Non sono un mediano, voglio fare gol”
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra azzurri e granata
Cosa vuol dire avere di nuovo De Bruyne e Anguissa? “Sono grandi giocatori, importanti per noi. Spero che giocheranno un po’. È importantissimo perché come caratteri sono bravissimi, veri giocatori”.
Ti manca il gol? “Tantissimo. Mi dispiace non aver ancora segnato. So quant’è dura quando non segni, voglio fare gol, non sono un mediano. Il mister mi chiede di fare gol, però è importante vincere”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA