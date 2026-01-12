Gasperini pre Roma-Torino: “Squadra ostica. In campionato faceva caldo…”

"È una competizione che all'inizio non è molto seguita dalle squadra, ma poi più avanti diventa importante, con tutte le squadre migliori. La Roma ha la possibilità di giocare la finale in casa, però il percorso è impegnativo, perché eventualmente avremo l'Inter. Ora c'è il Torino...", alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico giallorosso ha commentato la sfida e il percorso dei suoi. Gian Piero Gasperini, oltre a fare un commento sulla competizione in generale, ai microfoni di Sport Mediaset ha spiegato le difficoltà che la partita in programma per le 20:45 di domani, martedì 13 gennaio, potrà avere: “Il Torino è una squadra molto pericolosa e solida. Magari non riesce ad avere la continuità per inserirsi in posizioni più alte di classifica però rimane sempre una squadra difficile e ostica da affrontare". Riguardo ai granata, l'allenatore della formazione capitolina ha ricordato il primo incontro stagionale tra le due compagini, la gara di Serie A, terminata 0-1 in favore della squadra di Baroni: In campionato è stata la nostra prima sconfitta, ricordo che quel giorno faceva un caldo incredibile, ci ha condizionato. Niente a che vedere con le temperature che incontreremo martedì sera”.