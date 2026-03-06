Ismajli pre Napoli-Torino: “D’Aversa ci ha ridato fiducia. Importante che…”

D’Aversa lo conosce molto bene: cosa ha portato? “Ha riportato una fiducia di squadra, la modalità di vincere senza mollare. Abbiamo lavorato insieme ad Empoli, abbiamo un rapporto meraviglioso. Quando è arrivato ha parlato con tutti, è importante che abbia cambiato tanto. Ha riportato fiducia e mentalità”.