Tutto pronto al Diego Armando Maradona per Napoli-Torino, gara valevole per la 28° giornata di Serie A con fischio d'inizio previsto per le 20:45. A pochi minuti dall'apertura del match, il difensore granata Ardian Ismajli ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
Ismajli pre Napoli-Torino: “D’Aversa ci ha ridato fiducia. Importante che…”
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra azzurri e granata
D’Aversa lo conosce molto bene: cosa ha portato? “Ha riportato una fiducia di squadra, la modalità di vincere senza mollare. Abbiamo lavorato insieme ad Empoli, abbiamo un rapporto meraviglioso. Quando è arrivato ha parlato con tutti, è importante che abbia cambiato tanto. Ha riportato fiducia e mentalità”.
