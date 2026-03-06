Toro News
Napoli-Torino 1-0 al 45′, Spinazzola: “Continuare così. Con Alisson Santos…” - immagine 1
Le parole dei protagonisti all'intervallo del match tra azzurri e granata
Redazione Toro News

All'intervallo della sfida tra Napoli e Torino, momentaneamente sul risultato di 1-0, l'esterno azzurro Leonardo Spinazzola ha commentato il match ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

Vi trovate bene con Alisson Santos? “Sì, è normale che tenda ad allargarsi e quindi dobbiamo scambiarci. Devo andare anche io in mezzo al campo, che non è la mia qualità migliore ma lascio anche lo spazio largo a lui. Dobbiamo continuare così”.

