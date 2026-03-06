Termina 2-1 Napoli-Torino, gara valevole per la 28° giornata di Serie A. Al termine del match tra azzurri e granata, il x x x x ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
Napoli-Torino 2-1, Alisson Santos: “Ecco perché tre esultanze”
Le parole dei protagonisti al termine del match tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A
Tre esultanze in una: quale scegli? “Tre esultanze per mia mamma, mio fratello e un po’ di ballo, che mi piace perché sono brasiliano. Ronaldinho perché sono suo fan e tre esultanze perché ero molto contento”.
Vuoi sempre il pallone, da dove nasce questa confidenza? “Ho fiducia in me stesso”.
