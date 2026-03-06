Napoli-Torino 2-1, Buongiorno: “Col Toro per me è sempre una partita speciale”

Le parole dei protagonisti al termine del match tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A

Redazione Toro News 6 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 00:23)

Termina 2-1 Napoli-Torino, gara valevole per la 28° giornata di Serie A. Al termine del match tra azzurri e granata, l'ex granata Alessandro Buongiorno ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Torino è sempre un po' speciale per te? "Sì, assolutamente, una partita sempre speciale per me che ci sono nato. Al di là di quello sono contento della prestazione della squadra, ma è sempre emozionante".

Difesa con tre mancini: come ti sei trovato? "Un assetto un po' inusuale, ma mi sono trovato benissimo con loro, ci siamo mossi bene grazie all'aiuto dei quinti. Sono contento. Abbiamo avuto modo di lavorare su questo. Sono stato abituato a giocare braccetto e centrale".

Cosa significa ritrovare giocatori come Anguissa e De Bruyne? "Importantissimo, siamo contentissimo di averli recuperati, anche oggi ci hanno dato una grossa mano".

L'umore è più alto con questi rientri? La speranza è guardare quelle davanti o va blindata la Champions? "Siamo contentissimi di aver recuperato gli infortunati, sia per i duelli a centrocampo che a livello qualitativo con giocatori come De Bruyne. Per la classifica guarderemo partita dopo partita, per arrivare più in alto possibile".

Buongiorno in conferenza stampa — L'ex capitano granata ha commentato il match anche ai microfoni dei giornalisti presenti al Maradona e accreditati al seguito di entrambe le squadre, in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Sono contento della prestazione della squadra, il Maradona si fa sentire e ci dà sempre una grande mano. Siamo contenti per il risultato. Dispiace non aver ottenuto il clean sheet, ma avremo modo di rivedere quello che abbiamo sbagliato per cercare di migliorare".

Quando riuscite a servire Hojlund in profondità, cambia la manovra offensiva: "Nasce dal modo in cui loro ti vengono a pressare, come riusciamo a trovare i numeri 10 negli spazi. In base a quello cerchiamo di creare degli spazi che alcune volte possono essere in profondità e altre volte incontro. Rasmus vince tanti duelli, riesce a tenere tante volte la palla, ci fa respirare e ci dà una grande mano".

Pensi sia attaccabile il Milan al secondo posto? "Noi prepariamo ogni partita cercando di prepararla al meglio, poi vedremo cosa succederà".

La partita con il Genoa è solo un lontano ricordo: "Nella carriera di un giocatore ci possono essere dei momenti no. Devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino, in primis i tifosi e la mia famiglia. Ho pensato a essere professionale, a lavorare bene al 100% come ho sempre fatto. Concentrandomi sul lavoro sono tornato e sono migliorato".

Quanto è importante avere un centrocampista che dia sicurezza: "I rientri ci danno sicuramente una grande mano, tante volte abbiamo bisogno del raddoppio dei centrocampisti che devono venire a prendere le seconde palle. Gilmour, Lobo, ci danno una grande mano, Siamo contentissimi che sono tornati anche Anguissa e De Bruyne, possono darci una grande mano".