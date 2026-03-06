Termina 2-1 Napoli-Torino, gara valevole per la 28° giornata di Serie A. Al termine del match tra azzurri e granata, il centrocampista granata Cesare Casadei ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.
postpartita
Napoli-Torino 2-1, Casadei: “Vi dico su cosa ha puntato D’Aversa”
Quel gol che hai segnato vi ha portato un’inerzia da conservare? “Sicuramente la sconfitta rimane, perché alla fine abbiamo portato a casa 0 punti. Però abbiamo fatto una buona prestazione. Il gol ci ha dato un po’ di vita. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita”.
Quali sono i primi punti che ha toccato D’Aversa? “Sappiamo che soprattutto quando il mister è arrivato ma anche adesso siamo in una situazione complicata. È stata una stagione difficile. Questo è un momento importante. La cosa che ha chiesto di più è l’atteggiamento, la voglia di andare in campo con la cattiveria giusta perché è quello che ci serve in questo periodo”.
Qual è la tua caratteristica migliore? “A me piace inserirmi, attaccare lo spazio, essere presente dentro l’area e fare gol aiutando la squadra. Penso che sia questo quello che cerco di portare alla squdra. Poi ci sono tanti aspetti, però è importante. Cerco di migliorare perché anche sotto questo aspetto devo migliorare tanto”.
Quanti gol fai ancora? “Sono a 5. Non so quanti ne farò. Cerco di farne il più possibile. È una cosa importante che deve andare a beneficio della squadra. I gol servono per fare risultato. Oggi non ce l’abbiamo fatta. Speriamo che il prossimo arrivi con una vittoria”.
