Napoli-Torino 2-1, Casadei: “Vi dico su cosa ha puntato D’Aversa”

Le parole dei protagonisti al termine del match tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A

Redazione Toro News 6 marzo - 23:41

Termina 2-1 Napoli-Torino, gara valevole per la 28° giornata di Serie A. Al termine del match tra azzurri e granata, il centrocampista granata Cesare Casadei ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quel gol che hai segnato vi ha portato un’inerzia da conservare? “Sicuramente la sconfitta rimane, perché alla fine abbiamo portato a casa 0 punti. Però abbiamo fatto una buona prestazione. Il gol ci ha dato un po’ di vita. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita”.

Quali sono i primi punti che ha toccato D’Aversa? “Sappiamo che soprattutto quando il mister è arrivato ma anche adesso siamo in una situazione complicata. È stata una stagione difficile. Questo è un momento importante. La cosa che ha chiesto di più è l’atteggiamento, la voglia di andare in campo con la cattiveria giusta perché è quello che ci serve in questo periodo”.

Qual è la tua caratteristica migliore? “A me piace inserirmi, attaccare lo spazio, essere presente dentro l’area e fare gol aiutando la squadra. Penso che sia questo quello che cerco di portare alla squdra. Poi ci sono tanti aspetti, però è importante. Cerco di migliorare perché anche sotto questo aspetto devo migliorare tanto”.

Quanti gol fai ancora? “Sono a 5. Non so quanti ne farò. Cerco di farne il più possibile. È una cosa importante che deve andare a beneficio della squadra. I gol servono per fare risultato. Oggi non ce l’abbiamo fatta. Speriamo che il prossimo arrivi con una vittoria”.