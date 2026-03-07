Napoli-Torino 2-1, D’Aversa in conferenza stampa: “Volevano il risultato più di noi”

Le parole dei protagonisti al termine dell'incontro tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A

Termina 2-1 la gara tra Napoli e Torino, con gli azzurri di Conte che hanno la meglio sui granata di D'Aversa. Il tecnico granata ha commentato il match in conferenza stampa, ai microfoni dei giornalisti presenti al seguito di entrambe le squadre. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Nel primo tempo siamo andati sotto, ma il Napoli ha creato poco oltre al gol; anche noi abbiamo avuto diverse occasioni e avremmo potuto uscire senza sconfitta. Il Napoli è una squadra forte e con grande qualità, però i ragazzi hanno dato tutto. Il rammarico resta soprattutto per gli errori commessi nelle azioni dei gol".

Perché la scelta di lasciare Adams fuori all'inizio?"Non aveva più di venti minuti nelle gambe dopo il rientro dall’infortunio".

Cosa si porta via dalla reazione della squadra? Quale errore le ha dato più fastidio?"Mi resta il fatto che non abbiamo mai mollato, nemmeno sotto di due gol. Potevamo fare meglio sull’azione di Politano che rimette in mezzo il pallone del 2-0: loro volevano il risultato più di noi, ed è lì la differenza. Nel finale Adams ha avuto una chance e se controlla quel pallone magari pareggiamo. La differenza sta proprio nella determinazione e nella cattiveria nel voler colpire l’avversario senza concedere gol".

Dove il Napoli vi ha messi maggiormente in difficoltà?"Credo che la partita l’abbiamo interpretata bene, ma loro hanno tanta qualità nell’undici iniziale. Bisogna considerare anche le altre gare: quando il Napoli passa in vantaggio concede pochissimo ed è tra le migliori squadre d’Italia nel difendere basso. Possiamo recriminare sul risultato e questo significa che abbiamo giocato una buona partita, con l’atteggiamento di chi vuole affrontare l’avversario ad armi pari. Alla fine sono i dettagli a fare la differenza".