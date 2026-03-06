Napoli-Torino 2-1, Elmas: “Importante segnare dopo un periodo difficile”

Le parole dei protagonisti al termine del match tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A

Redazione Toro News 6 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 00:27)

Termina 2-1 Napoli-Torino, gara valevole per la 28° giornata di Serie A. Al termine del match tra azzurri e granata, l'ex granata Eljif Elmas ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sant’Elmas, come dice Conte. Poi avevamo previsto il tuo gol... “Sì. Per me era importante segnare. È stato un periodo difficile: quando non segni è difficile. Però giocavo anche mediano, ma mi sono trovato bene. Do sempre il massimo, per questo sono contento oggi. Ma prima di tutto sono contento per i 3 punti della squadra”.

Riuscire a raggiungere una Champions non ancora certa, sarebbe comunque un risultato che vi soddisfa insieme alla vittoria della Supercoppa, nonostante la mancanza dello Scudetto? “Certo, abbiamo vinto la Supercoppa ma questo è già passato. Mancano ancora Scott e Lobotka. Oggi però era importante vincere per questo percorso. Ora ci sono due partite fondamentali prima delle nazionali. Ora abbiamo un’altra partita in casa contro il Lecce, poi fuori con il Cagliari. Dobbiamo raggiungere la Champions, dobbiamo stare compatti, tutti insieme e vincere”.

Ti senti più arretrato o offensivo? “In questo momento sto giocando più come mediano ma normalmente sono trequartista. Cerco sempre di fare il massimo, capire cosa vuole il mister e cosa serve alla squadra. Cerco di dare sempre il mio contributo. Posso giocare anche terzino, non è un problema. Anche difensore. Mi trovo meglio trequartista ed esterno”.

Elmas a CRC — Ti manca il gol? "Si, mi mancava tantissimo il gol e mi dispiaceva che non facevo gol. Era un momento difficile per me, finalmente l'ho ritrovato dopo tantissime partite. Sono contento per il gol, ma più importante era vincere e portare i tre punti a casa".

Parole di stima di Conte. "Non ho sentito cosa ha detto il mister, grazie. Mi ha sempre dato fiducia e ha sempre creduto in me. Ho cercato di dare sempre il massimo e cercato di fare quello che vuole il mister. Spero di aver fatto bene"

Cosa cambia a giocare da mediano? "Quando giochi da mediano devi anche saper difendere e non solo cercare il gol e andare avanti. Anche quando cambi ruoli durante la partita è difficile, ma sono contento che sto facendo bene".

Ti sei trovato bene con Gilmour? "E' un giocato importante, ha giocato in squadre forti come Chelsea e Brighton. Sono contento che è tornato in campo come lo sono per Anguissa e De Bruyene, sono giocaotri importanti".

Su Alisson: "E' un giocatore forte, di strappo, è un ragazzo intelligente. Spero che continua a fare così bene come sta facendo, deve cercare di mantenere il livello come tutti noi".

Sulla partita: "Sapevamo che non sarebbe stato facile vincere, il Torino è strutturato fisicamente e stanno bene. Dovevamo essere aggressivi, fare possesso, cercare il momento giusto per attaccare e fare il gol. Dovevamo essere più decisi in avanti e dispiace per il gol preso, potevamo fare clean sheet".

Adesso viene il bello?"Sempre cercavamo di fare bene e mantenere il livello alto. Non dimentichiamo che abbiamo vinto una Supercoppa. Dobbiamo lavorare tutti insieme, essere compatti e vincere. Poi vediamo dopo cosa viene".