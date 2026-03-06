Toro News
postpartita

Napoli-Torino 2-1, Politano: “Non dobbiamo rischiare nel finale”

Napoli-Torino 2-1, Politano: “Non dobbiamo rischiare nel finale” - immagine 1
Le parole dei protagonisti al termine del match tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A
Redazione Toro News

Termina 2-1 Napoli-Torino, gara valevole per la 28° giornata di Serie A. Al termine del match tra azzurri e granata, Politano ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

L’avete fatto soffrire Conte alla fine... “Nel finale può succedere di tutto, non dobbiamo rischiare. Con il mister eravamo contenti, scherzavamo sull’assist. Peccato aver chiuso con il gol subito”.

Sono passati Kvara, Neres, tutti a sinistra. Tu rimani sempre a destra, con lui cosa cambia? ”E’ un bravo ragazzo, sempre puntuale, sorridente. Siamo contenti, è un giocatore forte”.

