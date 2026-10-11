Kosta Runjaic ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match tra l'Udinese e il Toro all'Olimpico Grande Torino.

Come ha vissuto la sosta lunga? Il colpo Alaba? Come sta?

"E' stata una pausa per le nazionali molto lunga, è stata ancora più lunga dopo la sconfitta contro il Cagliari, non c'è cosa peggiore di una sconfitta senza giocare per tre settimane. Molti giocatori sono stati convocati in nazionale ma chi è rimasto qui a sfruttato le settimane per lavorare. Alaba sembra qui da molto tempo, a mio avviso anche grazie alla sua personalità si è integrato velocemente, ha già mostrato la sua personalità e la sua classe. Non è qui per terminare la carriera ma per mostrare la sua qualità. Non vedo l'ora che dia il suo contributo, sono contento del suo arrivo, avevamo bisogno di un giocatore di leadership, che porti qualità e possa dare molto sul campo. E' un giocatore che parla molto con i suoi compagni, amano giocare con Alaba. Abbiamo ancora alcune ore per le decisioni definitive quindi non darò indicazioni di formazioni, tutti noi vorremmo avere Alaba per tutto l'anno. Quindi bisogna gestire i carichi, sono tre mesi che non gioca, bisogna fare attenzione, non è ancora al top, vorrebbe sicuramente giocare ma gli allenamenti sono una cosa e la partita un'altra".

Alaba dove può giocare nel suo schieramento?

"Sapete che ha giocato in mediana, come difensore centrale, come terzino. Lo pensiamo nella difesa a tre in tutti e tre i ruoli, sa giocare in verticale, parla molto e sa dare organizzazione, cosa che forse un pochino ci è mancata. Ci stiamo allenamento tutti assieme solo da giovedì, quindi per ogni singolo giocatore la situazione di lavoro è diversa, lui però è rimasto ben impressionato e la sua storia parla per lui. Sa prendere le decisioni giuste in partita e ora andrà visto in gara".

Partendo eventualmente con Alaba e Davis ci sarebbero due cambi obbligati?

"Sì è vero. Davis può giocare ma non per novanta minuti e dobbiamo imparare anche da cosa è successo a Zaniolo. Come vogliamo avere Alaba per tutta la stagione vogliamo avere anche Davis. Davis si è allenato in gruppo negli ultimi due allenamenti e ci ha fatto vedere quanto è importante. Alaba è un altro mancino come Ebosse e quindi ci dà ulteriori soluzioni. Non possiamo essere soddisfatti dei punti raccolti ma sono ottimista per i margini di miglioramento, andremo a Torino per i tre punti, dobbiamo funzionare bene come squadra".

Quanto può aiutare Alaba nella crescita di ragazzi come Palma?

"Si può studiare tanto, ma poi avere riferimenti come Alaba o Kabasele è importante, così come Solet, può aiutare ragazzi come Palma. Alaba ha parlato molto con Palma in questi giorni e può passargli tanti concetti. Per Matteo è importante arrivare alla giusta condizione fisica, si sta strutturando per la Serie A e bisogna affrontare tutte le tappe di crescita, bisogna affrontarle senza esagerare".

Lovric è ora una nuova possibilità in mediana?

"Ovviamente può giocare. Ha giocato con la Slovenia e gli ha fatto bene, ha trovato bene. Ora giochiamo con una mediana a due e tutto è possibile, non so dirvi già come sarà l'11 titolare, sono ottimista perchè si sono allenati tutti bene, anche Lovric. Può dare il suo contributo se sarà chiamato in causa".