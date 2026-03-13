Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor partite conferenze stampa Sørensen pre Torino-Parma: “Toro squadra forte. Noi come una famiglia”

prepartita

Sørensen pre Torino-Parma: “Toro squadra forte. Noi come una famiglia”

Sørensen pre Torino-Parma: “Toro squadra forte. Noi come una famiglia” - immagine 1
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della gara tra granata e gialloblù
Redazione Toro News

Tutto pronto per la sfida tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Dall'Olimpico Grande Torino, a pochi minuti dall'inizio del match, il calciatore gialloblù Oliver Sørensen ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

"Il Toro è una squadra forte. Noi abbiamo costruito una buona squadra con una buona difesa. Siamo come una famiglia".

Sorensen a DAZN

—  

Le parole del gialloblù a DAZN.

Avete segnato spesso nei minuti finali. "Abbiamo la convinzione di poter vincere ogni partita, anche alla fine". 

 

Leggi anche
Cherubini pre Torino-Parma: “Siamo felici. Vi racconto Cuesta…”
D’Aversa pre Torino-Parma: “Vi spiego la scelta di Adams”

© RIPRODUZIONE RISERVATA