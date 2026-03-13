Tutto pronto per la sfida tra Torino e Parma, valevole per la 29° giornata di Serie A. Dall'Olimpico Grande Torino, a pochi minuti dall'inizio del match, il calciatore gialloblù Oliver Sørensen ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.
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tor partite conferenze stampa Sørensen pre Torino-Parma: “Toro squadra forte. Noi come una famiglia”
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Sørensen pre Torino-Parma: “Toro squadra forte. Noi come una famiglia”
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della gara tra granata e gialloblù
"Il Toro è una squadra forte. Noi abbiamo costruito una buona squadra con una buona difesa. Siamo come una famiglia".
Sorensen a DAZN—
Le parole del gialloblù a DAZN.
Avete segnato spesso nei minuti finali. "Abbiamo la convinzione di poter vincere ogni partita, anche alla fine".
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