In seguito alla deludente sconfitta contro la Fiorentina, L'Hellas Verona sarà ospite del Torino di Roberto D'Aversa sabato alle 15.00. Paolo Sammarco, tecnico degli scaligeri, ha rilasciato queste dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione del match:

Come si affronta una settimana come questa dopo una partita sfortunata come contro la Fiorentina?"Con la solita professionalità, dobbiamo dare il massimo. Creare un ambiente positivo non è stato facile il giorno dopo, c'era la consapevolezza di aver dato tanto e di aver fatto una buona gara, ma dobbiamo continuare a dare tutto".

Sugli attaccanti: fra Sarr, Mosquera e Bowie è arrivato solo un gol. "Non è facile neanche per loro, ma l'impegno e la volontà non sono mai venute meno. Dobbiamo cercare di metterli nelle migliori condizioni, sperando che con più occasioni potranno fare gol"

Chi recupera? "Siamo quelli della scorsa settimana. Su Lovric, aveva praticamente ricominciato, ma ancora non stava benissimo, aveva un piccolo fastidio, essendo una cosa tendinea, è una cosa che si portava dietro. Da lunedì dovrebbe tornare con il gruppo".

Ti piacerebbe restare al Verona? "Sto provando a mettere tutto. Mi mettete anche in difficoltà, faccio fatica a parlare di qualcosa sulla quale non ho possibilità di fare qualcosa, a parte che mettere me stesso. È giusto che non sia io a parlare dell'anno prossimo".

Cosa è mancato dal tuo arrivo? "Quello che manca di più sono i punti, speravamo di dare di più. Secondo me la squadra ha avuto più consapevolezza nel gestire la palla, è ordinata in fase difensiva, a livello di organizzazione quello che volevamo dare è arrivato. Ovvio che poi siamo giudicati per i punti".

Cosa c'è da cercare contro il Torino, considerando che l'obiettivo è lontano? "Dobbiamo lavorare sulla partita di Torino. Siamo qui a rammaricarci, avendo fatto una partita così buona con la Fiorentina, se avessimo fatto quello che il campo ha detto saremmo stati a 6 punti dalla salvezza e saremmo per riaprire ogni discorso possibile. Lo faremo partita per partita".

Tempi di recupero per Bella-Kotchap? "Nessuna ricaduta, dovremmo esserci quasi, sta correndo e se tutto va bene fra questo fine settimana ed inizio settimana prossima dovrebbe essere con la squadra".

Sul Torino: cosa vuol dire andare in un casa di una squadra che è già salva, ma che ha una delle difese più battute? "Vuol dire che hanno fatto bene il loro lavoro, il Torino è una squadra quadrata, con giocatori importanti soprattutto davanti. Questa è una partita nella quale possiamo fargli male, possiamo cercare di fare punti".

Come vede la crescita del giovane Isaac? "È un ragazzo che sta crescendo. Quando ho preso la squadra era un po' indietro per quanto riguarda la condizione, veniva da un periodo di inattività. Sta crescendo, è di difficile collocazione, è più un numero 10. Si sta dando tanto da fare, vedremo se ci sarà la possibilità di inserirlo nelle prossime partite".

Come ha visto Bowie contro la Fiorentina? "Un ragazzo che dà l'anima come vedete, è un grande lottatore. Gli è mancato il guizzo finale, in un paio di occasioni poteva concludere meglio. Fa tanto lavoro e magari arriva poco lucido alla conclusione, si sta dando da fare. Ha margini di miglioramento, soprattutto a livello tecnico. È ancora giovane, può migliorare".