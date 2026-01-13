Coppa Italia, Roma-Torino 0-1: Adams in versione cecchino, granata avanti al 45′

Un Torino attento e ben messo in campo chiude la prima frazione di gioco dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Roma in vantaggio. Una squadra totalmente diversa rispetto a quella vista nel brutto tempo di Bergamo, brava in fase di non possesso e pimpante quando si tratta di attaccare. Davanti ad una Roma che colleziona un paio di occasioni importanti, ma senza essere cinica, i piemontesi sono chirurgici a punire i giallorossi (oggi in maglia bianca) al 34' con Adams, a conferma di un primo tempo giocato molto bene.

Baroni conferma il 3-5-2, ma rispetto alla gara di sabato sera c'è qualche cambio. Tra i pali c'è Paleari, con Israel ancora relegato in panchina. In difesa riposa Maripan: c'è Tameze assieme a Ismajli e Coco a formale la linea. A centrocampo Lazaro e Aboukhlal sono confermati sulle fasce. In cabina di regia torna Ilkhan dopo l'iniziale panchina di Bergamo. A destra del turco c'è Vlasic, mentre dall'altro lato trova spazio Gineitis. In avanti c'è la coppia Adams-Simeone. A parte il difensore cileno il tecnico schiera l'artiglieria pesante, un chiaro segnale di volersela giocare e senza lasciare nulla al caso.

Primo tempo: giallorossi pericolo in avvio, granata in crescita col passare dei minuti

Basta poco alla Roma per rendersi subito pericolosa: due giri di lancette e Paleari è chiamato ad una grande risposta sul colpo da biliardo di Pisilli, molto angolato. Il Torino parte un po' contratto, ma col passare dei minuti trova più scioltezza. Come l'azione che porta Adams alla prima conclusione verso la porta di Svilar all'11', troppo debole però per fare del male ad un attento Svilar. Il canovaccio della gara è chiaro: la Roma cerca il controllo della sfera, mentre il Torino cerca di ripartire affidandosi soprattutto al lavoro fisico di Simeone e alle "sgusciate" di Vlasic. Anche difensivamente i granata sono attenti, tranne alla mezz'ora dove El Sharaawy grazia Paleari dopo una non perfetta lettura difensiva dei granata. Il calcio però ha delle regole scritte: gol sbagliato, gol subito. Lo sa bene Adams, che battaglia con Ziolkowski al 34': il difensore respinge centralmente, in direzione Vlasic. Il croato è bravo ad apparecchiare per Adams, che dalla distanza prende la mira e punisce Svilar con un tiro velenoso. Una rete che legittima il bell'approccio dei granata, che non rischiano più di tanto nei restanti minuti del primo tempo, complici anche i tanti errori a livello tecnico della truppa di Gasperini.