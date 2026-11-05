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L'undicesima giornata di Serie A

Con la decima giornata ormai alle spalle, è tempo di pensare all'undicesimo turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. La Lazio è sola al comando con 28 punti in virtù del successo in rimonta tra le mura amiche per 2-1 contro il Cagliari. L'Inter è reduce invece dalla cocente sconfitta nel Derby di Milano, con il Milan di Amorim che ha vinto 3-1 con i nerazzurri, rimasti fermi a 25 punti. I rossoneri invece si trovano a 21 punti, a -2 dal quarto posto, occupato dal Como, che ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato con l'1-0 ottenuto in casa contro il Venezia. Due deludenti e deluse sono il Napoli, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Juventus allo Juventus Stadium e l'Atalanta, caduta a Bergamo per 0-3, per via di un Parma, che ha trovato il primo successo della gestione Gilardino. In terza piazza a 24 punti c'è la Roma, che arriva dal 5-2 rifilato all'Udinese in Friuli. A dare il là all'undicesima giornata saranno proprio i friulani, ospiti del Venezia al Penzo. La copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.

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