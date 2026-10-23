Il Torino si prepara a tornare in campo all’Olimpico Grande Torino per affrontare il Monza alle 20:45 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. La squadra di Ignazio Abate arriva alla sfida con entusiasmo, dopo le vittorie contro Udinese e Parma, e punta a dare continuità ai risultati centrando il terzo successo consecutivo in campionato. Dall’altra parte ci sarà il Monza di Ivan Juric, reduce dal convincente 4-0 contro il Cagliari e trascinato dal giovane Gustavo Varela. Ecco dove vedere la gara in diretta Tv e in streaming.

Dove vedere Torino-Monza in TV e streaming

Torino-Monza sarà trasmessa da, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un Timvision Box o ad un dispositivo Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche sue si potrà quindi accedere ai canali di Sky Sport se dotati di un abbonamento.

Grazie a Dazn sarà possibile vedere Torino-Monza in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a Now Tv.

Diretta testuale anche su Toro News

Come nelle scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta. Per leggere tutti gli aggiornamenti di Torino-Monza basteràma anche tramite il, con tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.