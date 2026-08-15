Allo Stadio Olimpico Grande Torino comincia la stagione del gruppo di Abate. A Ferragosto il Torino scende in campo davanti al proprio pubblico contro la Carrarese nel turno di Coppa Italia: sarà la prima gara vera del nuovo corso granata, dopo le settimane di lavoro e i test del precampionato. La sfida è in programma per le ore 21:15 e porta con sé la curiosità per i nuovi arrivati e per i giovani che potrebbero trovare spazio fin da subito. Tra i possibili protagonisti ci sono Luongo, Cacciamani e Mascardi, così come, tra gli altri, Comuzzo, Fitz-Jim e Comert.

Per chi non sarà presente allo stadio, Torino-Carrarese sarà visibile in chiaro e gratuitamente su Italia 1 e sarà inoltre trasmessa in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.

Diretta testuale su Toro News

Come accaduto nelle scorse stagioni, Toro News seguirà la sfida con una diretta testuale dedicata. Sulsarà possibile trovare tutti gli aggiornamenti dal prepartita al fischio finale, con cronaca e principali episodi del match. Gli aggiornamenti saranno disponibili anche attraverso