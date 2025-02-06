Sabato 8 febbraio alle ore 20.45 il Torino di Paolo Vanoli affronterà allo Stadio Olimpico Grande Torino il Genoa di Patrick Vieira. I rossoblù sono attualmente al dodicesimo posto in classifica, ad una sola lunghezza dal Toro undicesimo. A seguire tutte le informazioni sulle modalità per seguire il match in TV.

Dove vedere Torino-Genoa in TV e streaming

Torino-Genoa sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre visibile anche su SKY e si potrà quindi accedere ai canali di Sky Sport se dotati di un abbonamento.

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Genoa in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. Su Sky la diretta streaming dell'evento sarà possibile grazie a Sky Go oppure a NOW TV.

Torino-Genoa in diretta su Toro News

Come tutte le scorse stagioni, anche quest’anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta di Torino-Genoa, tramite il sito Internet e tramite il profilo social di Twitter (@Toro_News), con tutti gli aggiornamenti pre, live e post partita.