Verso Torino-Udinese: probabili formazioni, dove vederla e ultime news

La probabile formazione dei granata contro l'Udinese di Runjaic in programma alle 18:30

Eugenio Gammarino 23 aprile 2025 (modifica il 23 aprile 2025 | 16:31)

Alle 18:30 di oggi, mercoledì 23 aprile, il Torino di Paolo Vanoli scenderà in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per sfidare l'Udinese di Runjaic nella gara valevole per la 33esima giornata di Serie A. Il tecnico granata nella sfida di questo pomeriggio dovrà fare a meno dello squalificato Coco e di Vlasic, Ilic, Lazaro e Borna Sosa a causa di alcuni problemi fisici.

Torino, Vlasic e Lazaro non recuperano per l'Udinese: assenti anche Ilic e Borna Sosa — Il Torino ha diramato la lista dei 20 giocatori granata che saranno a disposizione di Vanoli per la sfida contro i friulani. Tra i convocati non figura Lazaro, ancora alle prese con un problema muscolare, e Vlasic, che non è riuscito a recuperare dal problema al polpaccio. Inoltre, saranno assenti anche Ivan Ilic e Borna Sosa. In difesa non ci sarà Saul Coco, che dovrà scontare la squalifica rimediata contro il Como per somma di ammonizioni. L' equatoguineano sarà sostituito al centro della difesa da Adam Masina.

Torino, la probabile formazione contro l'Udinese — Il tecnico granata Paolo Vanoli contro l'Udinese probabilmente opterà per il 4-4-2 con una novità al centro della difesa davanti a Milinkovic-Savic. Al fianco di Maripan, infatti, a causa dell'assenza di Coco, ci sarà Masina, mentre sulle fasce Vanoli dovrebbe confermare sia Walukiewicz a destra che Biraghi a sinistra. Dopo il turno di squalifica, in mediana torna Samuele Ricci che si riprende la maglia da titolare, mentre al suo fianco ci sarà spazio per Cesare Casadei. Senza Lazaro, tocca ancora a Gineitis allargarsi sulla fascia destra, mentre sulla corsia opposta agirà Elmas. A causa delle varie assenze, probabilmente Vanoli riproporrà la doppia punta anche contro l'Udinese, con Sanabria che dovrebbe affiancare Adams al centro dell'attacco.

Dove vedere Torino-Udinese in TV e streaming — Lazio-Torino sarà trasmessa da DAZN e Sky, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, oltre che su Sky e Sky Go.

Grazie a DAZN e Sky Go sarà possibile vedere Torino-Udinese in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

