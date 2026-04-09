Roberto D'Aversa vuole dare continuità alla vittoria di misura per 1-0 ottenuta contro il Pisa nell'ultimo turno di campionato. Ad aspettarlo, nel match di sabato 11 aprile alle ore 15:00, ci sarà il Verona allo stadio Olimpico Grande Torino. Una sfida delicata, ma che può permettere al Torino di mettere la parola fine alla questione salvezza. Il Toro vuole provare a chiudere la stagione al meglio mentre la formazione di Paolo Sammarco è reduce invece dalla sconfitta contro la Fiorentina per 1-0 ed è all'ultima chiamata del treno per provare a non retrocedere. All'andata lo scontro finì 3-0 in favore dei granata, con i gol firmati Giovanni Simeone, Cesare Casadei e Alieu Njie. Chissà che visto il recente stato di forma del Cholito, con 3 reti negli ultimi 5 match, il figlio d'arte non riesca a trascinare il Toro ad una vittoria che darebbe continuità e tranquillità. Qui di seguito trovate tutte le informazioni sulle modalità per seguire e dove vedere in diretta il match in TV e streaming.

Torino-Verona: dove vedere la partita

Torino-Verona sarà trasmessa dae sarà visibile sulle smart tv compatibili con l'apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, OneS, OneX, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sarà inoltre disponibile per gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Zona DAZN: in questo caso la partita andrà in onda su Sky Italia, su DAZN 1 (canale 214).

Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Verona in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando l'app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Diretta testuale su Toro News

Come tutte le scorse stagioni, anche quest'anno Toro News dà la possibilità ai suoi lettori di seguire le partite dei granata in diretta testuale e anche Torino-Verona è tra esse. Per leggere tutti gli aggiornamenti basterà accedere qui sul sito Internet, ma anche tramite il, con pure tutti gli aggiornamenti del pre e del post partita oltre a quelli in live.