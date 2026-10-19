Giocatore PARMA è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Parma-Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Cosa ha portato Gilardino?

"Sicuramente ci sta chiedendo di dare il massimo, è un allenatore esigente. Dobbiamo seguirlo e fare sempre quello che ci chiede".

Oggi che partita volete fare?

"La nostra. Cerchiamo di avere un approccio buono dal 1', di fare quello che abbiamo preparato e portare a casa i tre punti".

Che Parma sta crescendo?

"Siamo una squadra giovane, vogliamo metterci in mostra e fare il massimo per vincere per i nostri tifosi".