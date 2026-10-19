Il giocatore del Parma si è presentato ai microfoni in zona mista prima dell'inizio del match tra i granata e i ducali
Giocatore PARMA è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Parma-Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.
Cosa ha portato Gilardino?
"Sicuramente ci sta chiedendo di dare il massimo, è un allenatore esigente. Dobbiamo seguirlo e fare sempre quello che ci chiede".
Oggi che partita volete fare?
"La nostra. Cerchiamo di avere un approccio buono dal 1', di fare quello che abbiamo preparato e portare a casa i tre punti".
Che Parma sta crescendo?
"Siamo una squadra giovane, vogliamo metterci in mostra e fare il massimo per vincere per i nostri tifosi".
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