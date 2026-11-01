Frosinone-Torino è terminata. I protagonisti della gara hanno rilasciato le proprie dichiarazioni in merito all'incontro appena disputato. Vediamo insieme le parole di Calvani, tra i migliori in campo.

"Ghedjemis ha trovato il primo gol oggi, come prima cosa deve portare le pizzette in spogliatoio e come seconda cosa deve offrire una cena, come minimo".

Tu sei cresciuto con questa maglia, che cosa significa per te giocare qui in Serie A? "La Serie A ce la siamo guadagnati l'anno scorso in campo e adesso ce la teniamo stretta con le unghie e con i denti, fino alla fine. Non regaliamo nulla".

Quanto lavoro c'è stato per arrivare fin qui? "Per me è un onore. È tutto parte di un percorso che è cominciato l'anno scorso con l'allenatore, con la squadra, e tutto questo mi ha permesso individualmente di essere qui adesso".