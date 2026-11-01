Frosinone-Torino è terminata. I protagonisti della gara hanno rilasciato le proprie dichiarazioni in merito all'incontro appena disputato. Vediamo insieme le parole di Ghedjemis, autore del primo gol.

Primo gol in Serie A, a chi lo dedichi? "Lo dedico a me stesso per il lavoro che faccio sempre, ma sono contento per i tre punti più che per il gol.

Terza partita in una settimana, ma andate a mille e non vi prende nessuno... "La condizione atletica è sicuramente importante, noi ci alleniamo sempre e forte, ogni giorno. E questo ripaga. Kvernadze è un top player, noi siamo amici in campo e fuori, e in campo insieme cerchiamo sempre di fare male agli avversari".

Grande avvio, ma riuscite a tenere i piedi per terra? "Pensiamo al presente, un allenamento alla volta e una partita alla volta. Non guardiamo la classifica".