Frosinone-Torino è terminata. I protagonisti della gara hanno rilasciato le proprie dichiarazioni in merito all'incontro appena disputato. Tra questi c'è stato Luis Hasa, giocatore dei ciociari.

Hasa, com'è stata la sua gara? "È stata una partita tosta contro un avversario tosto, ma siamo rimasti in gara bene e abbiamo saputo soffrire. Cerco sempre di dare il massimo, sono a disposizione e cerco di aiutare la squadra".

È andato vicino al gol... "Qui mi sono sentito subito a mio agio, il mister mi ha accolto e integrato. Corriamo tutti avanti e indietro. Io intanto spero di migliorare, il gol arriverà".

Come sta fisicamente? "Mi sento bene, il mister giustamente fa le sue scelte. Voglio farmi trovare pronto per aiutare la squadra".

Oggi la notizia è che non avete subito gol. Avete lavorato su questo in settimana? "Oggi è stata una partita a livello fisica tosta. La squadra è stata unita, sia chi ha giocato dall'inizio che chi è entrato. Siamo felici di non aver subito gol, ci godiamo la serata".