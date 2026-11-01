Sconfitta amarissima per il Torino di Ignazio Abate che sbatte contro il muro giallo del Frosinone di Alvini. Per la verità, i granata non sono mai riusciti a rendersi pericolosi, finendo in balia dei padroni di casa. La gara si è fatta nervosa progressivamente, ma la tensione si è sentita già nel primo tempo, soprattutto dopo il brutto intervento di Aboukhlal ai danni dell'attaccante dei ciociari Raimondo, punito con un giallo. Da lì sono piovuti i falli e poi cartellini. La gara di oggi rappresenta la seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata nel turno infrasettimanale contro il Como, dove però si era visto un Toro più scoppiettante e volenteroso di imporsi, prima di cadere a dieci minuti dalla fine. Oggi, invece, la gara lascia ad Ignazio Abate più di qualche pensiero su cui riflettere.

Il tabellino di Frosinone-Torino

Reti: st 2’ Ghedjemis, st 45’+2’ Calò

Ammoniti: pt 26’ Aboukhlal, pt 33’ Gineitis, st 16’ Masini, st 20’ Coco

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Mbiayi (st 35’ Amey), Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini (st 21’ Cichella); Ghedjemis, Schmid (st 21’ Hasa), Kvernadze (ST 35’ Zerbin), Raimondo (pt 31’ Birligea). A disposizione: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Oyono, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Terzic, Fayed, Bobcek. Allenatore: Alvini.

TORINO FC (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (st 25’ Oristanio), Vlašić, Bragança, Gineitis (st 1’ Ilkhan) Aboukhlal (st 1’ Patterson); Adams (st 25’ Zapata), Simeone (st 35’ Kulenovic). A disposizione: Mascardi, Siviero, Cömert, Pellegri, Casadei, Fitz-Jim, Carrascosa. Allenatore: Abate.