Alberto Gilardino è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Parma-Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Che emozione è stata tornare a Parma?

"C'è emozione nel tornare qui. Ma dovremo essere lucidi nella gara, l'abbiamo preparata, i ragazzi hanno dimostrato disponibilità: vogliamo fare la partita giusta con coraggio, sapendosi sacrificare".

Che squadra sta cercando? E su Bernabé?

"Bernabé è un giocatore che sa fare la differenza all'interno del campo, senza dare punti di riferimento. Ma tutti gli altri ragazzi insieme a lui devono fare la partita giusta e creare i presupposti per mettere in difficoltà una squadra in salute che ha dato del filo da torcere a tante squadre".