D’Aversa presenta Pisa-Torino: “Parola d’ordine è pretendere. Su Petrachi e il blocco italiano…” (VIDEO)

Nei minuti precedenti alla sfida Pisa-Torino, il tecnico dei toscani Oscar Hiljemark ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky.

Le parole a Sky

“E’ una scelta tecnica. Si è sempre allenato bene e questo è un’opportunità per fare bene”.

Lei ha detto che ci si può credere e che è importante limitare la fisicità del Torino… “Il Torino è una squadra forte fisicamente. Dobbiamo anche stare attenti alla loro fase offensiva. Io ho visto una squadra che ha lavorato bene e son convinto che faremo una grande partita stasera".

Ha portato equilibrio…“Queste cose non esistono in questo momento. Dobbiamo stare molto attenti a cosa fare in campo”