I convocati di Allegri per la sfida di questa sera
E' uscita la lista dei 21 convocati del Napoli per la sfida contro il Torino prevista per questa sera, sabato 21 novembre, alle 20.45. Dopo la sosta campani ritrova qualche giocatore, ma rimangono tanti gli infortunati. Su tutti il ritorno più importante è quello di Spinazzola, recuperato dopo il problema al bicipite femorale potrebbe già partire dal primo minuto. Vediamo la lista completa
I convocati del Napoli per il match contro il ToroAnguissa, Beukema, Contini, De Bruyne, Favasuli, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Milinkovic-Savic, Milton Pereyra, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Spinelli, Vergara.
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