Il Toro si prepara alla prima trasferta della stagione, con l'appuntamento in programma sabato 29 agosto, alle 18.30. I granata affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia e per i tifosi è possibile acquistare i biglietti del settore ospiti: il club neroverde ha comunicato prezzi, modalità di vendita e restrizioni previste per la gara.

Sassuolo-Torino, le info sui biglietti

Il settore ospiti sarà in, con una capienza di. Il tagliando ha un costo di, esclusi i diritti di prevendita, e può essere acquistato attraverso il circuito Vivaticket fino alle. Non sarà invece possibile acquistare i biglietti del settore ospiti il giorno della partita, inoltre sono previste inoltre alcune limitazioni: la vendita èe l'acquisto è consentito esclusivamente ai possessori della, in più, non sarà attivo il. Per accedere al Mapei Stadium sarà necessario presentare il biglietto e un documento di riconoscimento in corso di validità. La, invece,. I sostenitori granata dovranno completare l'acquisto entro lee rispettare le condizioni previste per il settore ospiti.