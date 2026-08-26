Sabato 29 agosto ci sarà la prima trasferta della stagione: cosa devono sapere i tifosi granata per accedere allo stafio
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Il Toro si prepara alla prima trasferta della stagione, con l'appuntamento in programma sabato 29 agosto, alle 18.30. I granata affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia e per i tifosi è possibile acquistare i biglietti del settore ospiti: il club neroverde ha comunicato prezzi, modalità di vendita e restrizioni previste per la gara.
Sassuolo-Torino, le info sui bigliettiIl settore ospiti sarà in Tribuna Nord, con una capienza di 4.000 posti. Il tagliando ha un costo di 25 euro, esclusi i diritti di prevendita, e può essere acquistato attraverso il circuito Vivaticket fino alle 19 di venerdì 28 agosto. Non sarà invece possibile acquistare i biglietti del settore ospiti il giorno della partita, inoltre sono previste inoltre alcune limitazioni: la vendita è vietata ai residenti nella provincia di Torino e l'acquisto è consentito esclusivamente ai possessori della Tessera del Tifoso con codice 015, in più, non sarà attivo il cambio nominativo. Per accedere al Mapei Stadium sarà necessario presentare il biglietto e un documento di riconoscimento in corso di validità. La Tessera del Tifoso, invece, non sarà necessaria per l'accesso allo stadio. I sostenitori granata dovranno completare l'acquisto entro le 19 di venerdì 28 agosto e rispettare le condizioni previste per il settore ospiti.
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