Domenica sera il Toro ha esordito nella Serie A 2026/27. La formazione guidata da Ignazio Abate ha rimediato una sconfitta per 2-1 contro il Milan. Nelle ultime 10 stagioni precedenti il bilancio della prima giornata del campionato italiano per il Torino è negativo. 5 i match persi, 3 le partite pareggiate e 2 quelle vinte. Spicca su tutte il tonfo a San Siro per 5-0 dell'anno scorso contro l'Inter. Per risalire ad un'altra sconfitta al primo turno di campionato bisogna poi risalire al 2021 all'1-2 in casa con l'Atalanta, preceduta l'anno prima da quella in trasferta con la Fiorentina. Nel 2018 c'è stato il match d'esordio perso tra le mura amiche con la Roma per 0-1 e infine il 3-2 sempre contro il Milan ma a San Siro nel 2016. La metà degli ultimi 10 (11 con quello di domenica) esordi in Serie A quindi non sono andati per il verso giusto per il Toro. Ma quante volte il Torino si è subito ripreso e ha saputo rimediare agli 0 punti collezionati nel primo turno?

Il bilancio è leggermente negativo dopo le 5 sconfitte all'esordio in Serie A nelle ultime 10 stagioni

Solo in un'occasione di queste 5 all'indomani di una gara persa alla prima giornata di Serie A, il Toro ha vinto (e convinto in questo caso). Era il 28 agosto 2016. I granata dominavano per 5-1 in casa propria contro il Bologna, con la tripletta di Andrea Belotti e le reti di Josef Martinez e Daniele Baselli. Poi negli anni seguenti in cui il Torino ha perso all'esordio, non è più riuscito ad ottenere un successo nella giornata successiva. Nel 2018 e nel 2025 sono arrivati due pareggi, rispettivamente con l'Inter a San Siro per 2-2 e con la Fiorentina all'Olimpico Grande Torino per 0-0. Mentre nelle due stagioni consecutive 2020/21 e 2021/22 i granata hanno bissato la sconfitta, rispettivamente con l'Atalanta a Torino per 2-4 e con la Fiorentina al Franchi per 2-1. Ora sabato il Torino andrà a far visita al Sassuolo. L'obiettivo è vincere e sfatare questa statistica delle ultime 10 annate, per riprendersi dall'inciampo all'esordio, seppur in un impegno difficile e ripartire al meglio.