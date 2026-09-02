La Fiorentina ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per assistere alla sfida contro il Torino, in programma sabato 5 settembre alle ore 15 allo stadio Franchi di Firenze. Per i tifosi granata è stata definita la procedura d'acquisto relativa al settore Ospiti, con una vendita riservata e precise condizioni di accesso.

Fiorentina-Torino: le info sui biglietti

La vendita dei tagliandi per la Curva Esterna CE1, settore destinato ai sostenitori del Torino, prenderà il via oggi, mercoledì 2 settembre, alle ore 12:00. Potranno acquistare il biglietto esclusivamente i possessori di Fidelity Card del Torino Fc che non siano residenti in provincia di Torino. I tagliandi saranno disponibili sul circuito Vivaticket al prezzo di 22 euro ciascuno. La società viola ha quindi definito una procedura specifica per l'accesso al settore Ospiti, in vista della gara del Franchi. Per i tifosi interessati sarà necessario rispettare i requisiti previsti e procedere all'acquisto attraverso i canali indicati dal club.