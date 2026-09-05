Joao Mario si è presentato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match tra la Viola e i granata
Joao Mario è stato intervistato da DAZN durante il prepartita di Fiorentina-Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.
Come stai vivendo l' alternanza con Jimenez e nella squadra?
"La concorrenza è sempre buona. Perché fa migliorare tutti i giorni. E' segnale che la squadra è forte, ha tanti giocatori forti. Noi giochiamo per la squadra e vogliamo fare tutto per vincere. E' questo che stiamo provando a fare"
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