Joao Mario è stato intervistato da DAZN durante il prepartita di Fiorentina-Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Come stai vivendo l' alternanza con Jimenez e nella squadra?

"La concorrenza è sempre buona. Perché fa migliorare tutti i giorni. E' segnale che la squadra è forte, ha tanti giocatori forti. Noi giochiamo per la squadra e vogliamo fare tutto per vincere. E' questo che stiamo provando a fare"