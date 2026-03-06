Napoli-Torino 2-1, il tabellino: gol dell’ex. Tre ammoniti, tutti granata

Non riesce il secondo risultato di fila a D'Aversa che al Maradona si deve arrendere a Conte. Il Napoli, padrone di casa, trova la vittoria con due reti: in apertura la sblocca Alisson Santos e a meta ripresa completa i giochi uno degli ex del match: Eljif Elmas. Allo scadere arriva la rete di Casadei che fa sognare i granata, ma la formazione di D'Aversa non riesce a trovare la rimonta in extremis. Dalla parte dell'arbitro, invece, Michael Fabbri ha estratto il cartellino giallo per tre volte: tutte e tre per giocatori granata. Ammoniti Gineitis e Ismajli per due falli di gioco, uno un minuto dopo l'altro, e poi anche Lazaro per una trattenuta. Nessuno dei tre era diffidato.