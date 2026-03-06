Non riesce il secondo risultato di fila a D'Aversa che al Maradona si deve arrendere a Conte. Il Napoli, padrone di casa, trova la vittoria con due reti: in apertura la sblocca Alisson Santos e a meta ripresa completa i giochi uno degli ex del match: Eljif Elmas. Allo scadere arriva la rete di Casadei che fa sognare i granata, ma la formazione di D'Aversa non riesce a trovare la rimonta in extremis. Dalla parte dell'arbitro, invece, Michael Fabbri ha estratto il cartellino giallo per tre volte: tutte e tre per giocatori granata. Ammoniti Gineitis e Ismajli per due falli di gioco, uno un minuto dopo l'altro, e poi anche Lazaro per una trattenuta. Nessuno dei tre era diffidato.
Napoli-Torino 2-1, il tabellino: gol dell'ex. Tre ammoniti, tutti granata
Napoli-Torino, il tabellino—
NAPOLI-TORINO 2-1
Marcatori: 7' Alisson Santos (N), 68' Elmas (N), 87' Casadei (T)
NAPOLI (3-4-2-1): Milionkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano (84' Mazzocchi), Gilmour, Elmas, Spinazzola (69' Gutierrez); Vergara (46' Anguissa), Alisson Santos (78' De Bruyne); Hojlund (84' Lukaku). A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Giovane. Allenatore: Conte.
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro (57' Pedersen), Vlasic, Prati (78' Anjorin), Gineitis (67' Casadei), Obrador; Zapata (57' Adams), Simeone (67' Kulenovic). A disposizione: Siviero, Israel, Nkounkou, Tameze, Marianucci, Biraghi, Maripan, Ilic, Ilkhan, Njie. Allenatore: D'Aversa.
Ammoniti: 63' Gineitis (T), 64' Ismajli (T), 73' Lazaro (T)
Arbitro: Michael Fabbri
