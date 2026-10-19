Il Torino trova in trasferta la seconda vittoria consecutiva con il Parma e trova il terzo successo del proprio campionato nella gara valida per il settimo turno della Serie A 2026/27. La sblocca subito Simeone al 4', sfruttando un bel cross di Belghali. Primo tempo convincente dei granata, che raddoppiano al 24' con Ché Adams, al suo terzo centro in questa Serie A. Il Parma entra meglio nel secondo tempo e crea una serie di occasioni per riaprirla, ma nel momento di difficoltà il Toro centra il 3-0 con un gran tiro dalla trequarti di Simeone, che trova la doppietta personale. All'81' viene poi annullato un gol per fuorigioco ai ducali. Il risultato non cambia più. L'arbitro Ayroldi fischia la fine del match, decretando il terzo successo in campionato di Ignazio Abate e di marca granata nella settima giornata di questa Serie A 2026/27. Gara con un po' di cartellini dal punto di vista degli interventi: tre ammoniti per il Parma, due per i granata.

Parma-Torino 0-3: il tabellino

PARMA-TORINO 0-3

Reti: pt 4’, st 24’ Simeone, pt 25’ Adams

Ammoniti: pt 28’ Carlos, pt 38’ Ismajli, st 9’ Britschgi, st 30’ Comuzzo, st 45’+2’ Troilo

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Carlos (st 1’ Drobnic), Britschgi; Delprato, Keita, Bernabè (st 35’ Ordonez), Fabbian (st 1’ Lontani), Valeri; Romero, Toure. A disposizione: Ghidotti, Daffara, Ndiaye, Sierro, Diallo, Cremaschi, Frigan, De Martis, Carboni, Konaté. Allenatore: Gilardino.

TORINO FC (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (st 28’ Aboukhlal), Vlašić (st 28’ Casadei), Mandragora (st 17’ Gineitis), Bragança, Cacciamani; Adams (st 17’ Kulenovic), Simeone (st 37’ Zapata). A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Cömert, Pellegri, Oristanio, Rodriguez, Fitz-Jim. Allenatore: Abate.