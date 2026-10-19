Giocatore TORO è intervenuto in zona mista durante il postpartita di Parma-Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Raccontaci un po' che periodo ha passato un attaccante abituato a segnare come te.

"Io sinceramente mi sono sempre concentrato su come cercare di vincere le partite e stare meglio per la squadra e posizionarmi il meglio possibile. Sicuramente siamo una squadra tutta nuova con allenatore nuovo, con tante cose nuove da capire ed è normale che uno a volta non riesce a fare gol. Ero tranquillo, sapevo che prima o poi entrava la palla. E' una cosa che facciamo da piccoli, fare gol o giocare a calcio. E' una cosa a cui non devi pensare, alla fine è sempre così"

Ma il secondo gol come hai fatto a farlo così bello?

"Non lo so, in un momento mi stavo arrabbiando perché qualcuno da dietro mi ha voluto mettere il piede e mi è scattato qualcosa e ho tirato"

Sulla parata di Perri su Romero?

"No ma lui è un grandissimo portiere"

Ci racconti l'esultanza al primo gol?

"Quando uno si allena, a me è capitato tante volte, che magari in momenti così di difficoltà non deve mai mollare ed è giusto che quando uno lavora e non molla mai arrivano le cose. Lo vivo per esperienza e cerco di far vedere ai miei compagni quello, che quando non arrivano le cose uno deve continuare a lavorare perché dopo la situazione arriva. E quando ho segnato la prima cosa che ho pensato è che è giusto che sia così"

Messaggio anche per la vita e non solo per il calcio...

"Son d'accordo per me è così e spero di aiutare i miei compagni a capire questa cosa"

Ecco le sue dichiarazioni a SKY.

E' tornato al gol. Quel secondo è uno dei più belli in carriera?

"Sono contento per la bella partita ma per averla fatta tutti insieme. Il secondo gol lo farò vedere a mio figlio quando sarà grande, perché non so se ci crederà. Mio papà mi ha sempre dato bei messaggi che tengo nel cuore. Sicuramente farò con mio figlio quello che lui ha fatto con me".

E' la prima doppietta con la maglia del Torino. Ha abbracciato il collaboratore tecnico Luigi Agnelli.

"Mi aveva detto di respirare. E' un messaggio che mi dico sempre da solo. Lui me l'ha detto, ed ecco il gol".

E Perri?

"Ha fatto una grande partita. Lui è troppo grosso, è difficile trovarselo davanti".