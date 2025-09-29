Arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Torino di Marco Baroni. Nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2025-2026, al Tardini la gara termina 2-1 in favore dei crociati. La squadra di Baroni, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l'Atalanta, non riesce ad andare oltre il 2-1 in casa del Parma: decisivo il rigore trasformato da Pellegrino al 35' minuto del primo tempo e il gol di testa al 60'. Inutile il gran gol di Ngonge al 50' della ripresa. Il direttore di gara Collu ha mostrato sei cartellini gialli tra cui quattro ai granata: nel primo tempo ammonito Ngonge per un fallo duro su Oristanio al 30', mentre nella ripresa è toccato a Nkounkou, ammonito per proteste, e Njie per aver fermato una ripartenza del Parma al 93'. Nel Toro giallo anche per Marco Baroni che è stato ammonito per proteste al 50' dopo il gol di Ngonge. Nel Parma ammoniti Ndiaye al 16', Pellegrino al 60' e De Prato al 91'.
POSTPARTITA
Parma-Torino 2-1, il tabellino: quattro gialli per i granata
Il tabellino—
Reti: pt 35' rig. e st. 72' Pellegrino, st 50' Ngonge
Ammoniti: pt 16′ Ndiaye (P), pt 30′ Ngonge (T), st 60' Pellegrino (P), st 68' Nkounkou (T), st 91' Del Prato (P), st 93' Njie (T)
PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Ndiaye, Circati, Del Prato; Valeri, Keita, Bernabe (st 81' Estevez), Britschgi; Oristanio (st 58' Benedyczak); Pellegrino (st 91' Djuric), Cutrone (st 81' Sorensen). TORINO (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Ismajli (st 77' Adams); Lazaro, Asllani (st' 70' Tameze), Casadei, Nkounkou (st' Biraghi); Ngonge, Simeone (st 87' Njie), Vlasic (st 87' Abouklhal).
