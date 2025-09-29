Parma-Torino 2-1, il tabellino: quattro gialli per i granata

Arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Torino di Marco Baroni. Nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2025-2026, al Tardini la gara termina 2-1 in favore dei crociati. La squadra di Baroni, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l'Atalanta, non riesce ad andare oltre il 2-1 in casa del Parma: decisivo il rigore trasformato da Pellegrino al 35' minuto del primo tempo e il gol di testa al 60'. Inutile il gran gol di Ngonge al 50' della ripresa. Il direttore di gara Collu ha mostrato sei cartellini gialli tra cui quattro ai granata: nel primo tempo ammonito Ngonge per un fallo duro su Oristanio al 30', mentre nella ripresa è toccato a Nkounkou, ammonito per proteste, e Njie per aver fermato una ripartenza del Parma al 93'. Nel Toro giallo anche per Marco Baroni che è stato ammonito per proteste al 50' dopo il gol di Ngonge. Nel Parma ammoniti Ndiaye al 16', Pellegrino al 60' e De Prato al 91'.