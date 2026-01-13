Roma-Torino 2-3, Gasperini: “Tante cose buone, pensavamo di andare ai rigori”

E’ soddisfatto tra quello che arriverà e che c’è già?

“Sono soddisfatto del girone d’andata che è stato molto buono, con delle risposte da parte di tutti i giocatori al meglio delle loro possobilità. In questo momento si parla di mercato e abbiamo una partita da giocare. Sono contento per Arena ed è arrivato anche Vaz: cercheremo di valorizzarli al meglio”.

La soddisfa l’arrivo di Vaz?

“E’ nell’ottica di una squadra che ragiona in prospettiva”

Arena nelle tue mani può diventare quel giocatore che può servire alla Roma…

“Sicuramente ha una carica agonistica importante. Non ha timore, gioca già nelle under nazionali. Se il principio deve essere questo sono molto soddisfatto. Sono dispiaciuto del gol preso al 90’ se no sarebbe stata una partita positiva per lo spirito. Per me è stata una bella partita. Se l’obiettivo è di valorizzare dei ragazzi va benissimo, basta che sia tutto chiaro, facciamo giocare anche i sedicenni e i primavera”

L’Atalanta era una squadra di forza fisica e intensità e poi di qualità, la strada a Roma sembra un po’ diversa, con più qualità e meno intensità. E’ la strada giusta?

“E’ una squadra competitiva sicuramente e ha un grande spirito e delle buone qualità. Bailey ha dimostrato di essere vivace. Ha giocato centravanti e lo ringrazio per tutto quello che ha messo in campo, poi un attaccante può essere determinante di lui. In alcune situazioni siamo carenti in altre più forti. Dobbiamo capire se essere competitivi nell’immediato o portare un discorso di giovani”