Roma-Torino 2-3, le reazioni social: “Non rimanga un fuoco di paglia…”

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Coppa Italia tra Roma e Torino
Il Torino sbanca l'Olimpico in una partita folle e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Decisiva la doppietta di Adams e il gol allo scadere di Ilkhan, che annulla il pareggio di Arena, attaccante classe 2009. Ora il Torino si prepara a sfidare l'Inter nella prossima gara di Coppa Italia, che si giocherà a Monza, vista l'indisponibilità di San Siro causa Olimpiadi

